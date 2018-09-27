GÜNCELLEME - Amasya'da fabrikadan hırsızlık

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir fabrikadan yaklaşık 350 bin lira değerinde yalıtım malzemesi ve hurda alüminyum çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikadan farklı zamanlarda 350 bin lira değerinde yalıtım malzemesi ve hurda alüminyum çalınmasıyla ilgili Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, fabrikaya kamyonetle gelerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişinin kimliğini tespit etti.
Ekipler, hırsızlık zanlısı Mustafa K. (62), Erol S. (37) ve Osman D'yi (33) Suluova ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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