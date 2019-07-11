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GÜNCELLEME - Amasya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 21:37 | Son Güncelleme

Kuvvetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile Taşova ilçesindeki bazı binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu TAŞOVA İLÇESİNDEKİ GELİŞMELER EKLENDİ

Amasya'da etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bir süre etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatısının ve iş yerlerinin tabelalarının uçmasına, ağaçların devrilmesine yol açtı.

Devrilen ağaç ve çatılardan düşen parçalar, park halindeki araçlar ve iş yerlerine zarar verdi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehzadeler Gezi Yolu'nda bulunan bir ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık iki ay önce de buna benzer bir olay yaşadıklarını belirterek "Fırtına 15-20 dakika sürdü. Yıkılan ağaçlarımız var. Bir de hasarlı kazamız var. Belediye ekipleri olarak işimizin başındayız." dedi.

Otomobilinin üzerine hareket halindeyken ağaç devrilen Sinan Buş da olay sırasında büyük şok yaşadığını anlatarak "Fakat kontrolü kaybetmedim. Sadece aracımda hasar meydana geldi. Üzerime düşse belki hayatıma mal olabilirdi. Yetkililerden yaşlı ve çürümüş ağaçları kesip böyle olayların önüne geçilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Taşova ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatısının uçmasına, ağaçların devrilmesine yol açtı.

Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, AA muhabirine, rüzgar ve fırtına nedeniyle binaların çatısının uçtuğunu söyledi.

Uçan bir binanın çatısının yan taraftaki evlere çarptığını aktaran Aydoğan, "Evin camlarında hasar oluştu. Bir mahallemizde de ağaç devrildi. Şükürler olsun, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yaklaşık yirmi dakika süren yoğun yağmurla tıkanan yağmur mazgalları personelimizin çalışmaları sonucu açılarak su tahliye edildi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Kuvvetli Rüzgar Taşova

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