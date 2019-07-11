GÜNCELLEME - Amasya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Amasya'da etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bir süre etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatısının ve iş yerlerinin tabelalarının uçmasına, ağaçların devrilmesine yol açtı.

Devrilen ağaç ve çatılardan düşen parçalar, park halindeki araçlar ve iş yerlerine zarar verdi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehzadeler Gezi Yolu'nda bulunan bir ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık iki ay önce de buna benzer bir olay yaşadıklarını belirterek "Fırtına 15-20 dakika sürdü. Yıkılan ağaçlarımız var. Bir de hasarlı kazamız var. Belediye ekipleri olarak işimizin başındayız." dedi.

Otomobilinin üzerine hareket halindeyken ağaç devrilen Sinan Buş da olay sırasında büyük şok yaşadığını anlatarak "Fakat kontrolü kaybetmedim. Sadece aracımda hasar meydana geldi. Üzerime düşse belki hayatıma mal olabilirdi. Yetkililerden yaşlı ve çürümüş ağaçları kesip böyle olayların önüne geçilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.