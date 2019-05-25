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GÜNCELLEME - Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Tarım arazilerine de zarar veren dolu ve sağanak nedeniyle hasar tespit çalışması başlatıldı VALİLİK İLE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Amasya'da dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde aniden başlayan dolu nedeniyle vatandaşlar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.

Bazı sürücüler, araçlarını battaniye sararak doludan korumaya çalıştı. 15 dakika süren dolu nedeniyle tarım arazileri ile araç ve çatılarda hasar meydana geldi.

Dolu, daha sonra yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar, şemsiye ve çantalarıyla yağıştan kendilerini korumaya çalıştı.

Trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Amasya-Taşova kara yolunun Durucasu mevkisinde de aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Amasya merkez ile Merzifon ve Suluova ilçelerinde de bazı tarım arazileri zarar gördü.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez, Suluova ve Merzifon ilçelerinin bazı köylerinde meydana gelen dolu sebebiyle tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

Valiliğin konuya derhal müdahale etmesiyle il ve ilçe tarım müdürlükleri ekiplerince saha çalışmalarına başlandığı aktarılan açıklamada, hasar tespit işlemlerinin hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ekiplerimizin hızlı biçimde tespitleri gerçekleştirmesinin ardından zararların telafisi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadesine yer verildi.

- "Ürünlerimizde yüzde 80, bazı yerlerde yüzde 100'e varan zarar oluştu"

Suluova Tarım ve Orman Müdürü Müdürü Tacettin Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan doludan tarım alanları zarar gören vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Oluşturdukları ekiplerin doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları yürüttüğünü anlatan Özmen, "Dolu ve sağanaktan şeker pancarı, buğday, soğan, mısır tarlaları büyük oranda zarar gördü. Bazı köylerin yollarında hasar oluştu. Fırtına ise ağaçları devirdi, sulama sistemlerini yerle bir etti. 15 köyde 35-40 bin dönüm arazinin hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Ürünlerimizde yüzde 80, bazı yerlerde yüzde 100'e varan boyutlarda zarar oluştu. Uzun yıllar yaşamadığımız boyutta geniş alanı kapsayan bir felaket." diye konuştu.

Çiftçilere mutlaka TARSİM yaptırmalarını tavsiye eden Özmen, "Bakanlığımız poliçelerin yüzde 50'sini karşılamakta. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için TARSİM'in önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Devletimizin çiftçilerimizin yanında olduğunun bilinmesini istiyorum." dedi.

Tüm arkadaşlarıyla sahada bulunduklarını, arazi çalışmaları yaptıklarını anlatan Özmen, böylece hasarın boyutunu tam olarak öğrenmeye çalıştıklarını kaydetti.

Amasya Valiliği talimatıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter ile de havadan tespit çalışmaları yapılıyor.

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Amasya Amasya Valiliği Tarım Arazileri

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