GÜNCELLEME - Ambulans helikopter yaralıyı almak için kara yoluna indi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır-Batman kara yolunda meydana gelen, ağır yaralanan bir kişinin ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ömer Akdemir'in kullandığı 34 HD 9385 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun Bismil ilçesine bağlı Belli köyü mevkisinde kavşaktan geçeceği sırada Nurettin Bulut'un kullandığı 72 BB 274 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada sürücüler Bulut ve Akdemir ile Emine Özdaş (38) Hasan Biçer ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Akdemir yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 4'ü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan sürücü Nurettin Bulut için ise sağlık ekipleri ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bulut, güvenlik güçlerince ulaşıma kapatılan kara yoluna iniş yapan ambulans helikopter ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine Özdaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bulut ve Biçer de müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

