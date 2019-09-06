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GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda ambalajlı su yüklü tır devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, tırın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı YOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ambalajlı su yüklü tırın devrilmesi nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Satılmış K. idaresindeki ambalajlı su yüklü 34 KL 7119 plakalı tır, Hereke gişeleri mevkisinde aniden önüne çıkan Zeliha Y'nin kullandığı 34 AGL 546 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan tırın devrilmesi üzerine otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kazada yaralanan olmazken, devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Tırın vinç yardımıyla kaldırılması ve kara yolları ekiplerinin yola dökülen yağ ve mazotu temizlemesinin ardından yaklaşık 2,5 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun İstanbul yönü trafiğe açıldı.

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