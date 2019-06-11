GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin refüje çarpması sonucu aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul yönüne giden Cengiz Avşar'ın (41) kullandığı 59 PH 386 plakalı otomobil, Köroğlu Park Alanı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada, otomobilden savrulan İnanç Avşar (7) olay olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Cengiz Avşar ile Sevda, İrem (4), İslam (5), Emir Nuh ve Naif Avşar (35) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İrem Avşar da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.