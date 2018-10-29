GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tatilden dönüş yoğunluğu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilerek tatile çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram ve hafta sonunu birleştirerek 3 günlük tatile giden vatandaşların dönüşü, otoyolun İstanbul kesiminde akıcı yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de viyadükler ile tünel kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.

- Sakarya ve Kocaeli kesimi

Tatilcilerin dönüş yolundaki yoğunluğu, Sakarya ve Kocaeli kesiminde de etkili oldu.

İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesimi İstanbul yönünde, Alikahya mevkisi ve Kandıra gişeleri, Gültepe rampası ve tüneli ile yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.

Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-100, D-130 ile D-605 karayollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında devam ediyor.

Sakarya kesimi Sapanca-Kırkpınar mevkisinde de akıcı yoğunluk görülüyor.

Araç yoğunluğunun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.



