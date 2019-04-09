HABER

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 01:13 | Son Güncelleme

Otoyolun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bedirhan Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan S. yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki Sedat, İsmail ve Abbas Atız ile Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol hayatını kaybetti, Selma, Kazım, Miraç ve Deniz Atız ile Sevim Keskin yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada minibüs sürücüsünün sağlık kontrolleri ambulansta yapıldı.

Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Drift yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin 302 lira cezaDrift yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin 302 lira ceza
Köprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyorKöprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den İstanbul açıklaması: Fark azaldı!

AK Parti'den İstanbul açıklaması: Fark azaldı!

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AK Parti'den 'İstanbul Seçim'i açıklaması: 51 sandıkta oylar yeniden sayılacak

AK Parti'den 'İstanbul' açıklaması: Oylar yeniden sayılacak

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Meteoroloji'den çok kritik rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.