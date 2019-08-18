HABER

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 02:29 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu yaralananların sayısının 37 kişi olduğu öğrenildi - YARALI SAYISI VE TIR SÜRÜCÜSÜNÜN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

Düzce'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 37 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Ankara istikametinde aynı yönde ilerleyen İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 37 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücü Gündüz'ü ve 2 yolcuyu uzun uğraşılar sonrası bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince Düzce ve Bolu'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, yaralıların otobüsten alınması ile normale döndü.

Kazaya karışan tır sürücüsü İsmail Özdemir ise jandarma tarafından gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına getirildi.

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

Tam 20 yıl oldu! Dinmeyen acıTam 20 yıl oldu! Dinmeyen acı
Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştıGÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek amacı kavgayı ayırmaktı! Samsun'da emekli uzman çavuşu bu hale getirdiler!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yoğun yağış ve rüzgar cami minaresini yıktı

Yoğun yağış ve rüzgar cami minaresini yıktı

Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ünün cansız bedenleri bulundu

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

17 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 milyon TL'nin sahibi belli oldu! İşte kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.