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GÜNCELLEME - Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:03 | Son Güncelleme

2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği aday sınavı soruşturması kapsamında 29 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı - Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarttığı 29 şüpheliden 18'i, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavı öncesinde, sınavda çıkacak soruların FETÖ/PDY mensuplarınca organize bir şekilde alınarak "hakim-savcı çalışma evlerinde" kalan ve sınava hazırlanan örgüt mensuplarına verildiğinin tespit edilmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sınav öncesi soru aldıkları veya verdikleri tespit edilen, aralarında örgütün mahrem imamları, aday hakimken ihraç edilen sivil ve askeri şüpheliler, aday hakim olarak bekleyenler, ihraç edilmiş subaylar ile faal olarak avukatlık mesleğini yapanların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçları kapsamında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli 17 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

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