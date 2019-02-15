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GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:20 | Son Güncelleme

Samsun emniyetince gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Samsun emniyetince gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Samsun, Trabzon, Ordu, Tokat, Sivas, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aktif görevde ve meslekten ihraç edilen komiserlerden oluşan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Sadullah A, Mustafa E, Ramazan A, Sultan Alparslan A. ve Yüksel K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltı süreleri uzatılan 9 şüpheli ise emniyete götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilmişti.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda zanlılar, 12 Şubat'ta "terör örgütüne üye olmak", "kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü KOM komiser

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