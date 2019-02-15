GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Karabük ve Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
Soruşturma çerçevesinde Karabük ve Kastamonu'da yakalanan H.K, Y.Ö. B.G, K.Ö ve F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının sonrasında mahkemeye çıkartılan H.K, Y.Ö, F.A ve K.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.G ise tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.
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