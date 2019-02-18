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GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kocaeli'de gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli'de gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen ve 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanan 6 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 6 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

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FETÖ gözaltı komiser yardımcısı soruşturma

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