GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Ankara merkezli 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Kayseri'de 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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