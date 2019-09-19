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GÜNCELLEME - Ankara merkezli "Naylon fatura" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 20:13 | Son Güncelleme

Naylon faturalarla devleti 200 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Başkentte naylon faturalarla devleti 200 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, naylon fatura düzenledikleri tespit edilen aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan 24 zanlıdan 23'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılmıştı.

Adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında, 11 kişinin halen arandığı öğrenildi.

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