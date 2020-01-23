HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GÜNCELLEME - Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

GÜNCELLEME - Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 07:36 | Son Güncelleme

AFAD, Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi - Ankara Valisi Vasip Şahin: - "İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır" AFAD ve ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Kadıköy'de 14 yaşındaki sürücü kaza yaptı, bacağı koptuKadıköy'de 14 yaşındaki sürücü kaza yaptı, bacağı koptu
Ankara'da peş peşe deprem!Ankara'da peş peşe deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Akyurt Ankara deprem

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
200 muhabbet kuşuyla aynı evde yaşıyor

200 muhabbet kuşuyla aynı evde yaşıyor

Son dakika Ankara'da peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ankara'da peş peşe deprem!

Ehliyetsiz çocuk sürücü kaza yaptı, bacağı koptu

Otomobil ok gibi saplandı, çocuğun bacağı koptu

Uşak’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 3’ü ağır 13 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Çok sayıda yaralı

Evini yakıp kapıyı üzerine kilitledi

Evini yakıp kapıyı üzerine kilitledi

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.