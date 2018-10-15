GÜNCELLEME - Ankara'daki uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'dan, Antalya'ya gelmek üzere yola çıkan ve Ankara'da düzenlenen operasyonla durdurulan tırda 122 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin başkentte durdurduğu tırda 122 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.B, A.E, S.B, M.F. ve A.P. tutuklandı, Y.E, N.K, E.Ş ve H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya polisi, 12 Ekim'de Diyarbakır'dan Antalya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Ankara'da operasyon düzenlediği tırda 122 kilogram esrar ele geçirmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

