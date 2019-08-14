GÜNCELLEME - Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu

Çocuklarının suda çırpındığını gören anne ve babası da onu kurtarmak için peş peşe göle atladı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda balık tutarken suya düşen genç ile onu kurtarmak için göle atlayan anne ve babası boğuldu.

Olay yerine gelen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın son gününde çok üzücü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Piknik yapmak ve balık tutmak için Fakılar köyündeki Beyler Barajı'na gelen aynı aileden 3 kişinin boğulduğunu belirten Altıkulaç, "3 kişi, anne, baba ve oğul. Tahminimize göre çocuk baraja düşüyor, baba da onu kurtarmak için baraja giriyor. Anne de onları kurtarmak için baraja atlıyor. 3'ü de yaşamlarını yitiriyorlar. Hepimizin başı sağ olsun, çok üzücü." diye konuştu.

"Çok acı bir olay yaşadık. Aynı aileden 3 kişinin olması, bayram vesilesiyle sılaya gelip canlarını burada yitirmiş olmaları çok üzücü. Bizi çok derinden yaraladı. İnşallah böyle olayları bir daha yaşamayız." ifadelerini kullanan Altıkulaç, baraj ve göletlere girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

