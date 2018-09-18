GÜNCELLEME - Anne ve çocuklarının üzerine kimyasal madde atıldığı iddiası

Konya'da, tartıştığı komşusu ve 3 çocuğunun üzerine kimyasal madde atarak yaralanmalarına neden olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde Gülay D. ile komşusu Saadet Ş. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gülay D'nin, Saadet Ş. ile yanında bulunan çocukları A.Ş. (13), O.Ş. (13) ve A.Ş'nin (7) üzerine kimyasal madde attığı öne sürüldü.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne ve çocuklarının vücutlarında yanıklar oluştuğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Gözaltına altındaki Gülay D, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anne ve çocuklarının üzerine atılan maddenin tespiti için inceleme başlatıldı.
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