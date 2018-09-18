HABER

GÜNCELLEME - Anne ve çocuklarının üzerine kimyasal madde atıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 20:32 | Son Güncelleme

Konya'da tartıştığı komşusu ve 3 çocuğunun üzerine kimyasal madde atarak yaralanmalarına neden olduğu iddia edilen kadın tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da, tartıştığı komşusu ve 3 çocuğunun üzerine kimyasal madde atarak yaralanmalarına neden olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde Gülay D. ile komşusu Saadet Ş. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gülay D'nin, Saadet Ş. ile yanında bulunan çocukları A.Ş. (13), O.Ş. (13) ve A.Ş'nin (7) üzerine kimyasal madde attığı öne sürüldü.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne ve çocuklarının vücutlarında yanıklar oluştuğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Gözaltına altındaki Gülay D, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anne ve çocuklarının üzerine atılan maddenin tespiti için inceleme başlatıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacakABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak
Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecekOrdu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın kimyasal madde komşu Konya

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!

Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecek

Ordu'da yeni belediye başkanı belli oldu! Vekaleten yürütecek

Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.