GÜNCELLEME - Anneyle kızına köpekler saldırdı

"Tam servise giderken köpekler geçiyor. Köpekler çocuğu görünce üstüne koşuyorlar. Çocuk da dönüp kaçarken heyecanlanıyor, ayağı takılıyor ve düşüyor. Yere düşünce köpek direk çocuğun kafasını tutuyor. Baya bir süre bırakmıyor. O esnada annesi hemen aşağıya iniyor ve müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale bir iki dakika sürüyor çocuğu bırakmıyor köpek. Annesi köpeğe vuruyor, bıraktırmaya çalışıyor. O sırada çocuğu bırakıp annesinin eline saldırıyor. Etraftaki 4-5 kişi müdahale etmeye çalışıyor. Bazı duyarlı vatandaşlarımız müdahale ediyor ama bazıları da izliyor."

Kızının kafasında iki kısımda doku kaybı olduğunu dile getiren Murat A., "Yarın bacağından doku nakli yapılacak. Estetik kısmı da ilerleyen günlerde yapılacak. Anne ve çocuğun psikolojik durumu iyi değil. Eşimin de parmağında lif kopması ve parçalanmalar var. Çocuğum ameliyat olduktan sonra annesinin de tedavisine başlanacak. Köpek sahipli. Polis ekipleri köpeği ve sahibini bulmuşlar. Köpeği hayvan barınağına teslim etmişler. Sahibinden şikayetçi olacağım. Benim başıma gelen başkasının başına da gelmesin. İnsanlarımız pitbull cinsi köpek beslemesinler." diye konuştu.

