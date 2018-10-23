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GÜNCELLEME - Anneyle kızına köpekler saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:25 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 2 köpeğin saldırısına uğrayan anne ile 8 yaşındaki kızının tedavisi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor - Baba Murat A: - "Köpekler çocuğu görünce üstüne koşuyorlar. Çocuk da dönüp kaçarken heyecanlanıyor, ayağı takılıyor ve düşüyor. Yere düşünce köpek direkt çocuğun kafasını tutuyor" - "Çocuğumun kafasında iki kısımda doku kaybı var. Yarın bacağından doku nakli yapılacak. Estetik kısmı da ilerleyen günlerde yapılacak" BABANIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Kırşehir'de, köpeklerin saldırısına uğrayan anne ile 8 yaşındaki kızının Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Merkez Kervansaray Mahallesi'nde bir apartmanın önünde okul servisini bekleyen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice A, biri pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler kızının çığlıklarına koşan anne Sinem A'ya da saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ve esnafın yardımıyla kurtarılan anne ile kızı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Anne ve kızının saldırıya uğradığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatice A'nın yarın ameliyat olacağı, bacağından alınacak dokunun kafasına nakledileceği belirtildi.

Baba Murat A. gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın, kızı sabah saatlerinde servise binmek üzere evden çıktığında meydana geldiğini söyledi.

Kızının kapının önünde servis beklediğini, annesinin de camdan çocuğunu izlediğini belirten Murat A, şöyle konuştu:

"Tam servise giderken köpekler geçiyor. Köpekler çocuğu görünce üstüne koşuyorlar. Çocuk da dönüp kaçarken heyecanlanıyor, ayağı takılıyor ve düşüyor. Yere düşünce köpek direk çocuğun kafasını tutuyor. Baya bir süre bırakmıyor. O esnada annesi hemen aşağıya iniyor ve müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale bir iki dakika sürüyor çocuğu bırakmıyor köpek. Annesi köpeğe vuruyor, bıraktırmaya çalışıyor. O sırada çocuğu bırakıp annesinin eline saldırıyor. Etraftaki 4-5 kişi müdahale etmeye çalışıyor. Bazı duyarlı vatandaşlarımız müdahale ediyor ama bazıları da izliyor."

Kızının kafasında iki kısımda doku kaybı olduğunu dile getiren Murat A., "Yarın bacağından doku nakli yapılacak. Estetik kısmı da ilerleyen günlerde yapılacak. Anne ve çocuğun psikolojik durumu iyi değil. Eşimin de parmağında lif kopması ve parçalanmalar var. Çocuğum ameliyat olduktan sonra annesinin de tedavisine başlanacak. Köpek sahipli. Polis ekipleri köpeği ve sahibini bulmuşlar. Köpeği hayvan barınağına teslim etmişler. Sahibinden şikayetçi olacağım. Benim başıma gelen başkasının başına da gelmesin. İnsanlarımız pitbull cinsi köpek beslemesinler." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale pitbull saldırı

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