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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da 17 gündür aranan gencin cesedi ırmakta bulundu

GÜNCELLEME - Antalya'da 17 gündür aranan gencin cesedi ırmakta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:02 | Son Güncelleme

Baba Turgut Yiğit, kolundaki Türk bayrağı dövmesinden cesedin 22 yaşındaki oğlu Abdullah Yiğit'e ait olduğunu teşhis etti CESEDİN KİMLİK BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Antalya'da 17 gündür kayıp olarak aranan gencin cesedi ırmakta bulundu.

Manavgat Irmağı kıyısında ağaca takılı erkek cesedini fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Dalgıç ekipleri, tekneyle ırmağa açılarak cesedi karaya çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Oğlunu, kolundaki Türk bayrağı dövmesinden tanıdı

Morga oğlu Selahattin ile gelen baba Turgut Yiğit, cesedin 17 gündür aranan 22 yaşındaki oğlu Abdullah Yiğit'e ait olduğunu kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti.

Cenazenin, Gündoğmuş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya ceset ırmak Manavgat

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