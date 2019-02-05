GÜNCELLEME - Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Kumluca'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kumluca'da depremi hisseden vatandaşlar, cadde ve sokaklara çıkarak, bir süre bekledi.
Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.
Esnaf Emre Ceylan, iş yerinde depremi hissettiğini ve hemen dışarıya koştuğunu belirterek, "Çok şükür uzun sürmedi." dedi.
Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi
ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...
Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum