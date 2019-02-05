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GÜNCELLEME - Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

Kumluca ilçesinde meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar dışarıya çıktı - GELİŞMELER VE KAYMAKAM GÖRÜŞÜ EKLENDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Kumluca'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kumluca'da depremi hisseden vatandaşlar, cadde ve sokaklara çıkarak, bir süre bekledi.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Esnaf Emre Ceylan, iş yerinde depremi hissettiğini ve hemen dışarıya koştuğunu belirterek, "Çok şükür uzun sürmedi." dedi.

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deprem Kumluca

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