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GÜNCELLEME - Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

Şüphelinin, rehin aldığı güvenlik görevlisine beline sardığı sahte bomba düzeneğini göstererek "Sana zarar vermeyeceğim. Sesimi duyurmak için bu eylemi yapıyorum" yazılı bir not verdiği öğrenildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da girdiği banka şubesinin özel güvenlik görevlisini rehin almasıyla ilgili gözaltında bulunan zanlı tutuklandı.

Özbekistan uyruklu J.O'nun, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

"Hürriyeti tahdit ve yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde olayın detaylarını anlattığı öğrenildi.

Ülkesinde doktor olarak görev yaparken 1,5 yıl önce daha iyi bir yaşam hayaliyle Türkiye'ye gelerek Antalya'ya yerleştiğini belirten J.O, polisteki ifadesinde şunları kaydetti:

"Eşim ve iki çocuğumla mutlu bir hayat sürerken ticaret yapmak için dükkan almaya karar verdik. Emlakçı bana bir dükkan gösterdi. Anlaştık. Tapuda bana verilen dükkan arka sokaklarda küçük bir yer çıktı. 300 bin lira dolandırıldım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Dava açıldı ancak mahkeme, 'Tapu kayıtlarını internetten karşılaştırabilirdi. Burada bir dolandırma olayı yok' dedi. Sanık beraat etti. Eşimle aram bozuldu. Sesimi yetkililere duyurmak istedim. O dönem dükkan almak için sürekli işlem yaptığım ve emlakçıyla da daha önce gittiğim banka şubesinde bu eylemi yapmaya karar verdim. Kimseye zarar vermek istemedim."

Öte yandan J.O'nun, rehin aldığı güvenlik görevlisine beline sardığı kablo, pil, bantlarla yaptığı sahte bomba düzeneğini göstererek, "Sana zarar vermeyeceğim. Dolandırıldım. Sesimi duyurmak için bu eylemi yapıyorum" yazılı not verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine güvenlik görevlisinin "Müşteri ve personeli dışarıya çıkartalım. Ben sana yardımcı olacağım." dediği belirtildi.

Şüphelinin, çıkan personelin biriyle polise ulaştırılması için üzerinde kimseye zarar vermeyeceğini belirten bir not gönderdiği ifade edildi.

Olaya ilişkin güvenlik görevlisi ve banka yetkililerinin, zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçmiş, bankanın güvenlik görevlisini rehin alan J.O, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

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