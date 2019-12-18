GÜNCELLEME - Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı tutuklandı

Antalya'da girdiği banka şubesinin özel güvenlik görevlisini rehin almasıyla ilgili gözaltında bulunan zanlı tutuklandı.

Özbekistan uyruklu J.O'nun, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

"Hürriyeti tahdit ve yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde olayın detaylarını anlattığı öğrenildi.

Ülkesinde doktor olarak görev yaparken 1,5 yıl önce daha iyi bir yaşam hayaliyle Türkiye'ye gelerek Antalya'ya yerleştiğini belirten J.O, polisteki ifadesinde şunları kaydetti:

"Eşim ve iki çocuğumla mutlu bir hayat sürerken ticaret yapmak için dükkan almaya karar verdik. Emlakçı bana bir dükkan gösterdi. Anlaştık. Tapuda bana verilen dükkan arka sokaklarda küçük bir yer çıktı. 300 bin lira dolandırıldım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Dava açıldı ancak mahkeme, 'Tapu kayıtlarını internetten karşılaştırabilirdi. Burada bir dolandırma olayı yok' dedi. Sanık beraat etti. Eşimle aram bozuldu. Sesimi yetkililere duyurmak istedim. O dönem dükkan almak için sürekli işlem yaptığım ve emlakçıyla da daha önce gittiğim banka şubesinde bu eylemi yapmaya karar verdim. Kimseye zarar vermek istemedim."