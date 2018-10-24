GÜNCELLEME - Antalya'da dolandırıcılık

Antalya'da uyuşturucu bağımlılığının tespiti için verilen idrar tahlilinin sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira alan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvuran C.A, uyuşturucu kullanımı tespiti için verdiği tahlilin sonuçlarını, hastanenin tıbbi sekreterlerinden A.Ç'nin (31), 2 bin 500 lira karşılığında değiştirebileceğini söylediğini iddia etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, C.A'dan 2 bin 500 lira alan A.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, eşinden bir süre önce ayrıldığını, annesinin kanser hastası olduğunu, maaşına icra konulduğu için böyle bir yola başvurduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

