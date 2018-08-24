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GÜNCELLEME - Antalya'da dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

İran uyruklu kişiye sahte para vererek dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da, İran uyruklu kişiye sahte para vererek dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kente ev almak için gelen İran uyruklu J.K. daha önceden tanıdığı B.G.T. ile ev aramaya başladı. Bu sırada B.G.T'nin de tanıdığı K.B, avronun değerinin düştüğünü belirterek J.K'den parasını dolara çevirmesini istedi.

Bunun üzerine J.K. şüpheli K.B'den 30 bin avro karşılığında 40 bin dolar aldı. Daha sonra kendisine verilen paranın sahte olduğunu iddia eden J.K. polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, J.K'nin şikayeti üzerine paraların sahte olduğunu belirleyince zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlı K.B, Alanya-Antalya karayolunda polis ekiplerince araçta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya dolandırıcılık sahte para

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