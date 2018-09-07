GÜNCELLEME - Antalya'da dolandırıcılık iddiası

Antalya'da bankadan kredi çekme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran H.Y, bankadan kredi çekme vaadiyle 11 bin 400 lirasının dolandırıldığını iddia etti.
Olaya ilişkin araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen V.K. ile kendini "Bankacı Sedat" diye tanıtan H.Ö'yü yakaladı.
Bankalardan kredi alamayan H.Y'ye 150 bin lira kredi çıkarmayı taahhüt ettikleri, bunun karşılığında da 11 bin 400 lirasını dolandırdıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan V.K. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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