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GÜNCELLEME - Antalya'da dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Bankadan kredi çekme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlından biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da bankadan kredi çekme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran H.Y, bankadan kredi çekme vaadiyle 11 bin 400 lirasının dolandırıldığını iddia etti.

Olaya ilişkin araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen V.K. ile kendini "Bankacı Sedat" diye tanıtan H.Ö'yü yakaladı.

Bankalardan kredi alamayan H.Y'ye 150 bin lira kredi çıkarmayı taahhüt ettikleri, bunun karşılığında da 11 bin 400 lirasını dolandırdıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.K. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya dolandırıcılık kredi tutuklama

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