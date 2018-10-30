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GÜNCELLEME - Antalya'da eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti - Vali Münir Karaloğlu: - "Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. Her türlü tedbiri almış durumdayız" - Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: - "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları muhtemelen yarın inceleme yapacak. Şu an burada başsavcımız, 112 Acil, itfaiye ekipleri gerekli tedbirleri almış durumda. Kazanın nedenine ilişkin şu an bir şey söyleme şansımız yok" VALİLİK VE MANAVGAT KAYMAKAMININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve yardımcısı yaşamını yitirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağının düştüğünü bildirdi.

İlk tespitlere göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısının hayatını kaybettiğini aktaran Karaloğlu, "Allah'tan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın tavanına temas eden uçak olduğu söyleniyor." dedi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada da Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde saat 14.53'te kalkış yapan ve bir saatlik kalkış izni olan, Uçak Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait Cessna tipi TC-kim kuyruk tescilli uçağın saat 15.30 sularında düştüğü bildirildi.

Kazada, olay mahallinde gerekli emniyet tedbirlerinin Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince alındığı kaydedildi.

- Manavgat Kaymakamı Yiğit

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yiğit, kazanın nedenine ilişkin şu anda teknik açıdan net bir bilgi vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Yiğit, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları muhtemelen yarın inceleme yapacak. Şu an burada başsavcımız, 112 Acil, itfaiye ekipleri gerekli tedbirleri almış durumda. Pilotlar çıkarılacak ve daha sonra inceleme yapılacak. Kazanın nedenine ilişkin şu an bir şey söyleme şansımız yok." dedi.

Gazetecilerin, "Söz konusu uçağın İzmir'de de bir kazaya karıştığı yönünde duyumlarımız var." sözleri üzerine Yiğit, bu konuda kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin bulunmadığını ifade etti.

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Kaza Manavgat pilot uçak

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