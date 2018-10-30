GÜNCELLEME - Antalya'da eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve yardımcısı yaşamını yitirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağının düştüğünü bildirdi.

İlk tespitlere göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısının hayatını kaybettiğini aktaran Karaloğlu, "Allah'tan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın tavanına temas eden uçak olduğu söyleniyor." dedi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada da Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde saat 14.53'te kalkış yapan ve bir saatlik kalkış izni olan, Uçak Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait Cessna tipi TC-kim kuyruk tescilli uçağın saat 15.30 sularında düştüğü bildirildi.

Kazada, olay mahallinde gerekli emniyet tedbirlerinin Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince alındığı kaydedildi.

- Manavgat Kaymakamı Yiğit

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olay yerinde incelemelerde bulundu.