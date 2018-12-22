GÜNCELLEME- Antalya'da falezlerden düşen kişi hayatını kaybetti

Antalya'da, falezlerden düşen kişi hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda yürüyüş yapanlar, bir kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikteki falezlerden denize düştüğünü fark etti.

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerdeki kayalıklara yaklaşan deniz polisi, isminin Ali Yıldız (34) olduğu belirlenen yaralıyı bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Burada bekleyen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu tespit edilen Yıldız'a bir süre kalp masajı yaptı.

Kalbi tekrar çalıştırılan Yıldız, sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

