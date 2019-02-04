GÜNCELLEME - Antalya'da genç kızın ormanlık alanda darbedilmesi

Antalya'da, tartıştıkları genç kızı, götürdükleri ormanlık alanda darbettikleri öne sürülen 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kepez ilçesi Varsak Mazı Dağı ormanlık alanında 18 yaşındaki S.D'nin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki A.S.K, 23 yaşındaki Y.K. ve 21 yaşındaki M.C.Y, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden A.S.K, ifadesinde, "Bana borcu vardı, onu istedim. Herhangi bir gasp amacım, yaralama amacım yoktu." dedi. S.D'yi arkadaşıyla ilgili tehdit ettiğini belirten Y.K. ise "Para istemedim, gasbetmeye çalışmadım, tehdit ettim." diye konuştu.

M.C.Y. de "Ben kimseyi tehdit etmedim, para istemedim, ağacın dibinde bekliyordum, olayla ilgim yok." ifadelerini kullandı.

Mağdur kız ve şüphelilerin aynı mahalleden oldukları ve birbirlerini tanıdıkları belirtildi.

Mahkeme, A.S.K. ve Y.K'yi "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan tutuklarken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M.C.Y'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. M.C.Y, teslim olacağı birliğinde adli kontrol prosedürü çerçevesinde imza verecek.