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GÜNCELLEME - Antalya'da hayvan bakımevindeki köpeklerin öldürüldüğü iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 21:48 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvanlara eziyet edildiğini ve köpeklerin öldürüldüğünü ileri süren bir grup hayvansever, belediyeyi protesto etti - Konyaaltı Belediyesi: - "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk bulgularda ölümlerin sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor" BELEDİYENİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'da bir grup hayvansever, Konyaaltı Belediyesi bünyesindeki hayvan bakımevinde köpeklerin öldürüldüğünü ileri sürerek, protesto düzenledi.

Antalya Hayvan Hakları Derneği (AHH) Başkanı Şebnem Ebinç ile bir grup hayvansever, Konyaaltı Belediyesi önünde bir araya geldi.

Ebinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvanlara şiddet uygulandığını öne sürdü.

Geçen yıl bir köpeğin boynu kırılarak öldürüldüğünü, bu sebeple merkezde görevli M.K'nin görevden uzaklaştırıldığını anlatan Ebinç, söz konusu kişinin mahkeme kararıyla görevine döndüğünü belirtti.

Merkezde M.K'nin göreve başlamasıyla hayvan ölümlerinin yeniden başladığını iddia eden Ebinç, "Veteriner olmadan evinin önünde uyuşturucu iğneyle vurulan sahipli köpek, fazla doz nedeniyle öldü. Sokak hayvanları veteriner olmadan hayvan kurtarma aracıyla toplanıyor. Hayvanlara eziyet devam ediyor. Bu kişi, devlete ve halka ait bu bakımevini, belediye başkanının denetim ve takip yapmaması neticesinde kendi malı gibi görerek istediği gibi at koşturmaktadır." diye konuştu.

Söz konusu görevlinin işine son verilmesini isteyen Ebinç, kimsenin hayvanlara zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Ebinç, bu kişi görevden alınıncaya kadar protestoya devam edeceklerini belirterek, "Belediye Başkanı Semih Esen'den son 3 yılda sahiplenilen, kısırlaştırılan, ölen hayvanların listesini istiyoruz. Eğer Esen bizleri kulak arkası etmeye devam ederse iki ayda bir burada toplanmaya ve merkezin babalarının çiftliği olmadığını tüm Türkiye'ye duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Konyaaltı Belediyesinin açıklaması

Belediyeden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde bugün meydana gelen hayvan ölümlerinin, hayvanseverleri ve kamuoyunu derinden yaraladığı belirtildi.

Adli merciler tarafından sürdürülen soruşturmanın şeffaflık ve ciddiyetle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk bulgularda ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de yapılacağının bilinmesini isteriz. Her ne olursa olsun, dünyayı paylaştığımız can dostlarımızı gerektiği gibi koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz."

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