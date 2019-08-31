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GÜNCELLEME - Antalya'da kuyumcudan hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 21:07 | Son Güncelleme

Manavgat'ta çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çalan zanlı Alanya'da yakalandı - Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çalan şüpheli Alanya'da gözaltına alındı.

İddiaya göre, Evrenseki Mahallesi'nde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve mücevher çalan Hüsnü M. kayıplara karıştı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya ilçesindeki otelde olduğu belirlenen zanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıntı altın ve mücevherlerle yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Bu sırada soyulan iş yerinin sahibi Ali Barman şüpheliye, "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti?" diyerek tepki gösterdi.

Barman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüsnü M'yi yanlarında bir aydır sigortalı çalıştırdıklarını belirterek, "Şahıs cuma saatinde bir saatlik boşluktan fırsat bularak 1,5 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri, Alanya esnafı ve kuyumcu esnafının çabalarından dolayı yakalanmıştır. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan zanlının kuyumcudan altınları alarak kaçma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya güvenlik kamerası hırsız Jandarma kuyumcu polis

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