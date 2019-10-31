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GÜNCELLEME - Antalya'da kuyumcudan silah tehdidiyle soygun yapan iki şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLERİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'da, silah tehdidiyle kuyumcudan 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki zanlı gözaltına alındı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde, Fevzi Bulce'nin bulunduğu kuyumcu dükkanına, yüzlerine çorap geçiren silahlı iki kişi girdi. Şüpheliler, altınları vermek istemeyen Bulce'yi darbetti.

Çevredeki esnafın sesler üzerine dükkana geldiğini görüp paniğe kapılan zanlılardan M.A, esnaf tarafından yakalandı. Diğer zanlı E.B, yaklaşık 700 bin lira değerinde ziynet eşyasıyla kaçtı.

Esnafın yakaladığı zanlıyı gözaltına alan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, E.B'nin kaçarken kullandığı araç ara sokakta terk edilmiş halde bulundu. Araçta çok sayıda sahte plaka ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, başka bir araçla kaçmaya çalışan E.B, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 3 kilogram altınla yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri devam ediyor.

Zanlıların, borçlarından dolayı hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Esnaf Rıza Duru, AA muhabirine, tamircilik yaptığı dükkanda oturduğu sırada kuyumcu dükkanında kavga sesleri duyduğunu söyledi.

Kuyumcunun yerde biriyle boğuştuğunu gördüğünü belirten Duru, "Ben de hemen kuyumcu arkadaşıma yardım ettim ve dükkanda bulunan kişiyi yakaladık. İki kişilermiş ama ben diğerini görmedim, birini yakalayarak polise teslim ettik." dedi.

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