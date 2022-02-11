GÜNCELLEME - Antalya'da motor arızası nedeniyle sahile acil iniş yapan helikopter onarıldı

Antalya Bisiklet Turu'nu havadan görüntülerken motor arızası nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yapan helikopter, tamir edildikten sonra havalandı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde motor arızası oluştu.
Pilot, helikopteri Konyaaltı Plajı'na indirdi.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.
Bir özel şirkete ait helikopterdeki arıza, teknisyenler tarafından giderildi. Tamir edilen helikopter, havalanarak plajdan uzaklaştı.
Vatandaşlar da plaja inen helikopter ile fotoğraf çektirdi.