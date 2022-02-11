HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. GÜNCELLEME - Antalya'da motor arızası nedeniyle sahile acil iniş yapan helikopter onarıldı

GÜNCELLEME - Antalya'da motor arızası nedeniyle sahile acil iniş yapan helikopter onarıldı

11.02.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HELİKOPTERİN ONARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya Bisiklet Turu'nu havadan görüntülerken motor arızası nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yapan helikopter, tamir edildikten sonra havalandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde motor arızası oluştu.

Pilot, helikopteri Konyaaltı Plajı'na indirdi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Bir özel şirkete ait helikopterdeki arıza, teknisyenler tarafından giderildi. Tamir edilen helikopter, havalanarak plajdan uzaklaştı.

Vatandaşlar da plaja inen helikopter ile fotoğraf çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolundaKüre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolunda
Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildiSon Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi
İğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izlettiİğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izletti
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Mario Balotelli İstanbul'a mı geliyor?

Mario Balotelli İstanbul'a mı geliyor?

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu: Kılıçdaroğlu...

Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu: Kılıçdaroğlu...

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.