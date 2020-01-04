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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü

GÜNCELLEME - Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 19:56 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kask kullanımının önemine dikkati çekti VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'da iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde trafiğe kapalı alanda test sürüşü yapan Serdar Kilit (20) yönetimindeki 16 P 1706 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen arkadaşı Alihan Dilek (18) idaresindeki 07 N 1728 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dilek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Kilit ise kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin, "Gençlerimiz kasklarını taksalardı belki hayata tutunacaklardı. Kaskınızı takmadan trafiğe çıkmayın. Hayatınıza kastetmeyin." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Valisi Münir Karaloğlu Motosiklet trafik kazası

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