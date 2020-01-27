HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GÜNCELLEME - Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın

GÜNCELLEME - Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Yangında büyük bir kısmı zarar gören tesis kullanılamaz hale geldi YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde bir narenciye işleme tesisi ve soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'ndeki tesis ve soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Tesistekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında büyük bir kısmı zarar gören tesis kullanılamaz hale geldi.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gözyaşları içinde izledilerGözyaşları içinde izlediler
Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyorSivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor
Duygu moduna göre Whatsapp durumlarıDuygu moduna göre Whatsapp durumları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya itfaiye narenciye tesisi soğuk hava deposu söndürme yangın

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY uçuş ekibine Çin'de koronavirüs karantinası iddiası

THY uçuş ekibine Çin'de koronavirüs karantinası iddiası

Son dakika: Habipler Arnavutköy yolunda zincirleme kaza! Yaralılar var

4 aracın karıştığı zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

İş yerleri yanan kardeşler o anları gözyaşlarıyla izledi

Gözyaşları içinde izlediler

Eski eşinin ölümüne neden olan sürücüye verilen cezayı duyunca kriz geçirdi

Kararı duyunca adliye bahçesinde kriz geçirdi!

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.