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GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Yangında yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü YANGINA İLİŞKİN SON DURUM EKLENDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 4 hektarlık alanda zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kumluca ilçesi Çayiçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 2 amfibik uçak, 15 arazöz ve 2 dozerle yangına müdahale edildi.

Ekiplerin, sarp bir arazi nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle 4 hektarlık alanda zarar oluştuğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kumluca orman yangını yangın

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