GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 4 hektarlık alanda zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Kumluca ilçesi Çayiçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 2 amfibik uçak, 15 arazöz ve 2 dozerle yangına müdahale edildi.
Ekiplerin, sarp bir arazi nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle 4 hektarlık alanda zarar oluştuğu bildirildi.
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