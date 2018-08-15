GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 4 hektarlık alanda zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kumluca ilçesi Çayiçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 2 amfibik uçak, 15 arazöz ve 2 dozerle yangına müdahale edildi.

Ekiplerin, sarp bir arazi nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle 4 hektarlık alanda zarar oluştuğu bildirildi.

