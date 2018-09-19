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GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:44 | Son Güncelleme

Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor - Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici: -"Yaklaşık 5-6 hektar alanda etkili olan yangına 15 arazöz ve 90 işçiyle müdahale ediliyor" - "Eğer çok ağır bir poyraz olmazsa yangını hemen hemen önledik diyebiliriz" AÇIKLAMA EKLENDİ

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kemer'in Göynük ile Beldibi mahalleleri arasında yaklaşık 5-6 hektar alanda etkili olan yangına 15 arazöz ve 90 işçiyle müdahale edildiğini belirterek, "Eğer çok ağır bir poyraz olmazsa yangını hemen hemen önledik diyebiliriz." dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Göynük ile Beldibi mahalleleri arasında, D-400 karayoluna yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesine ait çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile müdahale ediliyor.

Dağlık alan nedeniyle araçların yangına müdahalesinde sıkıntı yaşanırken, karayolundan yangın alanına hortumlar çekildiği, ormanlık alanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki elektriğin tedbir amacıyla kesildiği öğrenildi.

Bölgeye, zehirlenmelere karşı çok sayıda ambulans sevk edildi.
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- "Hemen hemen önledik"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 19.38'de çıktığını belirterek, ilk müdahalenin yakındaki bir arazözle yapıldığını belirtti.

Daha sonra takviye ekiplerle yangına müdahale etmeye başladıklarını ifade eden Dikici, yangının rüzgarın etkisiyle "yukarıya doğru tırmandığını" belirtti.

Dikici, bölgenin Beydağları Milli Parkı içinde bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu anda yangının üst kısmındaki ilerlemeyi durdurduk. Artık etrafındaki güvenliği almaya çalışıyoruz. Burası sık bir orman. Altıda önemli ölçüde örtüyle kaplı olduğu için ve yamaç olduğu için gece vakti tırmanmak da zor. Ona rağmen zirveye ulaştılar. Şu anda yukarıdan aşağıya yangını çevreleyerek iniyoruz. Eğer çok ağır bir poyraz olmazsa yangını hemen hemen önledik diyebiliriz."

Karanlıktan dolayı yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin çalışmadığını belirten Dikici, iş makineleri ile yangının meydana geldiği bölgenin içine doğru yol açarak, daha iyi bir soğutma yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Dikici, "Yaklaşık 5-6 hektar alanda etkili olan yangına 15 arazöz ve 90 işçiyle müdahale ediliyor" diye konuştu.

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Antalya orman yangını

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