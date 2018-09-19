GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kemer'in Göynük ile Beldibi mahalleleri arasında yaklaşık 5-6 hektar alanda etkili olan yangına 15 arazöz ve 90 işçiyle müdahale edildiğini belirterek, "Eğer çok ağır bir poyraz olmazsa yangını hemen hemen önledik diyebiliriz." dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Göynük ile Beldibi mahalleleri arasında, D-400 karayoluna yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesine ait çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile müdahale ediliyor.

Dağlık alan nedeniyle araçların yangına müdahalesinde sıkıntı yaşanırken, karayolundan yangın alanına hortumlar çekildiği, ormanlık alanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki elektriğin tedbir amacıyla kesildiği öğrenildi.

Bölgeye, zehirlenmelere karşı çok sayıda ambulans sevk edildi.

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- "Hemen hemen önledik"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 19.38'de çıktığını belirterek, ilk müdahalenin yakındaki bir arazözle yapıldığını belirtti.