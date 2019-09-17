GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gebiz Mahallesi'nde bir tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana ve makilik alana sıçradı.
Yakınında seraların bulunduğu yangına, 8 helikopter, 20 arazöz ve 120 işçiyle müdahale edildi.
13 hektarlık alanda hasara neden olan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
- Serik ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Yangında 13 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGINDA SON DURUM EKLENDİ
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