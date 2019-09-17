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GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 19:27 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Yangında 13 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGINDA SON DURUM EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gebiz Mahallesi'nde bir tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana ve makilik alana sıçradı.

Yakınında seraların bulunduğu yangına, 8 helikopter, 20 arazöz ve 120 işçiyle müdahale edildi.

13 hektarlık alanda hasara neden olan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

- Serik ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Yangında 13 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGINDA SON DURUM EKLENDİ

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını
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Anahtar Kelimeler:
Gebiz itfaiye orman yangını Serik söndürme çalışması

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