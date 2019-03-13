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GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:30 | Son Güncelleme

Cesedin, 49 gündür kayıp olan iş adamı Asım Bayram'a ait olduğu tespit edildi - Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı - Şüphelilerin ilk ifadelerinde, cinayeti Bayram'a ait paraları almak için işlediklerini ama umduklarını bulamadıklarını itiraf ettikleri öğrenildi ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ VE BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'da parçalandıktan sonra ormanlık alana gömülen cesedin 49 gündür kayıp olan iş adamı Asım Bayram'a ait olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ormanlık alanda buldukları 8 parçaya ayrılan cesetten aldıkları örnekleri Ankara'daki kriminal daire başkanlığına gönderdi. Burada yapılan DNA eşleştirmesi sonucunda cesedin 49 gün önce kayıp başvurusu yapılan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, emlak zengini olduğu tespit edilen Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili M.G., M.Ö, M.S. ve Ç.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Cinayetle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelilerin, "Cinayeti Bayram'a ait paraları almak için işledik. Ancak umduğumuzu bulamadık. " dedikleri öğrenildi.

Öte yandan kafasına çekiçle vurularak öldürülen Bayram'ın cesedinin poşetlerle rahat taşınması için 8 parçaya ayrıldığı bildirildi.

Bayram'ın cinayetten önce çantasında yüklü miktarda parasının bulunduğunu yakınlarına ve şüphelilere beyan ettiği ancak bu paraya polis ekiplerinin henüz ulaşamadığı belirtildi.

- Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Yenikapı Polis Merkez Amirliği’ne yapılan ihbarda Asım Bayram isimli kişinin 22 Ocak 2019'da Muratpaşa ilçesindeki evinden kendisine ait araçla ayrılarak geri dönmediği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlileri tarafından yapılan araştırmalarda, Bayram ile o gün buluştukları tespit edilen M.G. isimli kişinin takibe alındığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Araştırma devam ederken 11 Mart'ta Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda yeni kazılmış bir alanın bulunduğu ihbarı alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcımızın katılımıyla ilgili kolluk birimleri tarafından ihbara konu yerde yapılan kazıda 8 parçaya bölünmüş bir erkek cesedinin toprağa gömülü vaziyette bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı gün söz konusu ceset Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na kaldırılmış olup, üzerinde otopsi işlemi yapılmıştır. Otopsi sırasında DNA incelemesi için alınan örnekler ile Asım Bayram'ın yakınlarından alınan kan örnekleri aynı gün kurye aracılığıyla incelenmek üzere Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Yapılan incelemede cesedin Asım Bayram'a ait olduğu tespit edilmiştir. Adli Tıp Kurumu tarafından ölen kişinin kesin ölüm nedeninin tespitine yönelik incelemeler devam etmektedir."

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart'ta bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulunmuştu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Asım Bayram ceset gözaltı

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