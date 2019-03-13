GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması

Antalya'da parçalandıktan sonra ormanlık alana gömülen cesedin 49 gündür kayıp olan iş adamı Asım Bayram'a ait olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ormanlık alanda buldukları 8 parçaya ayrılan cesetten aldıkları örnekleri Ankara'daki kriminal daire başkanlığına gönderdi. Burada yapılan DNA eşleştirmesi sonucunda cesedin 49 gün önce kayıp başvurusu yapılan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, emlak zengini olduğu tespit edilen Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili M.G., M.Ö, M.S. ve Ç.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Cinayetle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelilerin, "Cinayeti Bayram'a ait paraları almak için işledik. Ancak umduğumuzu bulamadık. " dedikleri öğrenildi.

Öte yandan kafasına çekiçle vurularak öldürülen Bayram'ın cesedinin poşetlerle rahat taşınması için 8 parçaya ayrıldığı bildirildi.

Bayram'ın cinayetten önce çantasında yüklü miktarda parasının bulunduğunu yakınlarına ve şüphelilere beyan ettiği ancak bu paraya polis ekiplerinin henüz ulaşamadığı belirtildi.