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GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:07 | Son Güncelleme

Öldürülüp parçalandıktan sonra cesedi ormanlık alana gömülen iş adamı Asım Bayram cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla bırakıldı - Bayram'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı Ferluge Karatug, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da öldürülüp parçalandıktan sonra cesedi ormanlık alana gömülen iş adamı Asım Bayram cinayetine karıştıkları iddiasıyla gözaltında tutulan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kepez ilçesindeki ormanlık alanda cesedi 8 parçaya ayrılmış halde bulunan 82 yaşındaki Bayram'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G, M.Ö. ve M.S'nin ve diğer 5 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin, üzerinde yüklü miktarda para taşıdığını düşündükleri Asım Bayram'ı, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki bir eve götürdükleri belirlendi. Burada şüphelilerden M.Ö'nün Bayram'ın kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelilerin, üzerindeki 120 lirayı aldıkları cesedi 8 parçaya ayırıp çöp poşetlerine koyarak apartmanının bodrumuna götürdükleri anlaşıldı.

Kepez ilçesindeki ormanlık alanlarda keşif yaptıkları da saptanan şüphelilerin, cesedi önceden belirledikleri yere gömdükleri ortaya çıktı.

Şüphelilerden birisinin polisteki ifadesinde, "Asım Bayram çevresine, üzerinde ve otomobilinde hep yüklü miktarda parası olduğunu söylüyormuş. Bunu duyduk. Amacımız bayıltmaktı. Yüklü miktarda para bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Adam bedavaya gitti." dediği belirtildi.

M.G'nin 14 yıl önce Kemer ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ve bu nedenle 10 yıl cezaevinde yattığı da kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.G, M.Ö. ve M.S. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayram'ın gözaltına alınan imim nikahıyla birlikte yaşadığı Ferluge Karatug ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Polis, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart'ta koku tespit edilen alanda yapılan aramada, 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulmuştu. Cesedin, yapılan DNA eşleştirmesi sonucu 49 gündür kayıp olan Asım Bayram'a ait olduğu tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Asım Bayram cinayet tutuklama

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