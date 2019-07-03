Antalya'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, 1 Temmuz Pazartesi Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odasına operasyon düzenledi. Odaya ait bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve defterlere el konuldu.

Operasyonda, 10 müşteki ve 50 bilgi sahibinin ifadeleri doğrultusunda belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden ifadesi alınan 12 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aralarında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M.A.A, genel sekreter, oda çalışanları ile bir durak başkanı ve taksicilerin de bulunduğu 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden oda başkanı M.A.A'nın da aralarında bulunduğu 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, Antalya'da müşteri kapasitesi yüksek duraklara "rüşvet" karşılığında taksi kaydettirerek haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

