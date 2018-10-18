GÜNCELLEME - Antalya'da şantaj iddiası

Antalya'da, iş insanına uygunsuz görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, iş insanı Y.Ç, işten çıkardığı B.A. aracılığıyla tanıştığı Ş.H. ve iki arkadaşıyla günübirlik kiralanan bir evde eğlendi.

Bir süre sonra yanına gelen Ş.H'nin evdeki görüntüleri 750 bin lira karşılığında sileceğini, parayı alamazsa görüntüleri eşine göndereceğini belirterek kendisine şantajda bulunulduğunu öne süren Y.Ç, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Ş.H, B.A. ile başpehlivan H.C'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

