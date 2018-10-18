HABER

GÜNCELLEME - Antalya'da şantaj iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:20 | Son Güncelleme

İş insanına uygunsuz görüntülerle şantaj yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da, iş insanına uygunsuz görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, iş insanı Y.Ç, işten çıkardığı B.A. aracılığıyla tanıştığı Ş.H. ve iki arkadaşıyla günübirlik kiralanan bir evde eğlendi.

Bir süre sonra yanına gelen Ş.H'nin evdeki görüntüleri 750 bin lira karşılığında sileceğini, parayı alamazsa görüntüleri eşine göndereceğini belirterek kendisine şantajda bulunulduğunu öne süren Y.Ç, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Ş.H, B.A. ile başpehlivan H.C'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERMeşhur tatlının kökenini yanlış biliyormuşuz!Meşhur tatlının kökenini yanlış biliyormuşuz!
Fırın işçileri, çalışma koşullarını protesto ettiFırın işçileri, çalışma koşullarını protesto etti
Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durunTürkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye gözaltı şantaj iddiası

En Çok Okunan Haberler

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.