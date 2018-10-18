GÜNCELLEME - Antalya'da şantaj iddiası

Antalya'da, iş insanına uygunsuz görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, iş insanı Y.Ç, işten çıkardığı B.A. aracılığıyla tanıştığı Ş.H. ve iki arkadaşıyla günübirlik kiralanan bir evde eğlendi.
Bir süre sonra yanına gelen Ş.H'nin evdeki görüntüleri 750 bin lira karşılığında sileceğini, parayı alamazsa görüntüleri eşine göndereceğini belirterek kendisine şantajda bulunulduğunu öne süren Y.Ç, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, Ş.H, B.A. ile başpehlivan H.C'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı
Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...
ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi
Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!
3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum