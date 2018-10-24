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GÜNCELLEME - Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

132 kilo 500 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da 132 kilo 500 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine A.Ç'nin Kepez ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Dedektör köpek "Tony" ile yapılan aramada yatağın altındaki hurçlara gizlenmiş 132 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli A.Ç'nin gözaltına alındığı operasyon, polis ekiplerince görüntülendi.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar gözaltı uyuşturucu operasyonu

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