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GÜNCELLEME - Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 23:27 | Son Güncelleme

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Alanya Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Ö.T'yi (33) Cikcilli Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı. Zanlının ikamet ettiği eve yapılan operasyonda O.K. (39) de yakalandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya polis tutuklama uyuşturucu

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