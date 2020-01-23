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GÜNCELLEME - Antalya'da yağma ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:38 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da bir emlakçıya şantaj yapıp parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvuran emlakçı M.E.U, daire satmaya çalıştığı kişilerin kendisine "elimizde görüntülerin var" diye şantajda bulunarak para istediklerini öne sürdü.

Emlakçı, şantaj yapan kişilerin kendisini darbederek bir miktar parasını aldığını da iddia etti.

Şikayet üzerine şüpheliler Y.B, S.G, S.A, H.D, F.Ç. ve U.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma, şantaj ve cinsel saldırı" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G, F.Ç. ve H.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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emlakçı gasp şantaj tutuklama yağma zanlı

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