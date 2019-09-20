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GÜNCELLEME - Antalya'daki dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

Başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, zanlılar F.B. ve A.Ç'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya çıktı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.B, A.Ç, H.Ü, İ.K, Ö.D. ve M.S. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.Ü. ve İ.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Jandarma kredi kartı dolandırıcılığı

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