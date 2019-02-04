GÜNCELLEME - Antalya'daki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası

Antalya'da 6 gün önce ekmek almak için çıktığı evine dönmeyince annesinin kaçırıldığından şüphelenerek polise başvurduğu Sıla Ö'yü kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Savaş G. tutuklandı.

İddiaya göre, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö, 28 Ocak'ta sabah ekmek almak için evden çıktı. Dört çocuk annesi Emine Ö (43), eve dönmeyen kızını mahallede aramaya başladı.

Emine Ö'nün, bu sırada cep telefonuna, birkaç kez evlerinde misafir ettikleri Savaş G'den (37), "Anneciğim, babacığım, namusunuz benim namusumdur. Ben kızınızı, kızınız da beni seviyor, bizi ayırmayın. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Kendinize iyi bakın, sıkıntınız olursa arayın." yazılı mesaj geldi.

Mesajın gönderildiği cep telefonunu arayan ve kimseye ulaşamayan Emine Ö, polis merkezine giderek Savaş G'den şikayetçi oldu.

- Evde bulundu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, 14 yaşındaki Sıla Ö. ve onu kaçırdığı iddia edilen Savaş G'nin, şüphelinin arkadaşına ait evde olduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada Sıla Ö. bulunurken, şüpheli Savaş G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş G. tutuklandı.

