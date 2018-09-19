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GÜNCELLEME - Antalya'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Isparta il sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz ve 20 orman işçisi ile müdahale edildi.

Yangın ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

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