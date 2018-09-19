GÜNCELLEME - Antalya'daki orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Isparta il sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz ve 20 orman işçisi ile müdahale edildi.
Yangın ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.
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