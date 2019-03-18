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GÜNCELLEME - Antalya'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 19:42 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Çatallar Mahallesi'nde Mehmet Ali Meri ve oğlu Rüştü Meri'nin av tüfeğiyle öldürülmesi, kızı Mesudiye Kılıç'ın ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Serik ilçesi Çatallar Mahallesi'nde iki aile arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ü, yanında getirdiği av tüfeği ile Mehmet Ali Meri (74) ve oğlu Rüştü Meri'yi (54) öldürmüş, kızı Mesudiye Kılıç'ı ağır yaralamıştı.

Olayın ardından Süleyman Ü. jandarmaya teslim olmuş, 7 yakını savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Tartışmanın her iki ailenin de kullandığı hazine arazisindeki sınır anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülmüştü.

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1 yaralı 2 ölü adli süreç Antalya Silahlı kavga

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