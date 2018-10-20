GÜNCELLEME- Ara Güler, son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü Florance Nightingale Hastanesi'nde, 90 yaşında vefat eden usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor.

Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde, Beyoğlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi. Meydana "Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!" ve Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı afiş asıldı.

Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı da platforma getirildi. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve foto muhabirleri naaşın başında bir süre nöbet tuttu. Bir yakını tarafından getirilen Ara Güler'in fotoğraf makinesi çantası da tabutun başına konuldu. Saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra sahnede duduk ve keman sanatçıları, "Dle yaman", "Sarı Gelin" ve "Grunk" türkülerini, seslendirdi.

Asistanı Fatih Aslan ile yakınları, taziyeleri Ara Cafe'de kabul etti.